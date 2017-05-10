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07:00 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге обстрелян автомобиль «скорой помощи»

Вечером 9 мая в Екатеринбурге неизвестный несколько раз выстрелил в машину реанимации.

Медики приехали на подстанцию, и стали парковаться, как вдруг услышали стрельбу. Выйдя из автомобиля, водитель заметил вмятины на корпусе машины, которые были похожи на следы от пуль.

Инцидент произошел по адресу улица Машиностроителей 39а, а огонь велся со стороны общежития. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту полиция проводит проверку, пишет «Комсомольская правда».

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