В Екатеринбурге обстрелян автомобиль «скорой помощи»

Медики приехали на подстанцию, и стали парковаться, как вдруг услышали стрельбу. Выйдя из автомобиля, водитель заметил вмятины на корпусе машины, которые были похожи на следы от пуль.

Инцидент произошел по адресу улица Машиностроителей 39а, а огонь велся со стороны общежития. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данному факту полиция проводит проверку, пишет «Комсомольская правда».