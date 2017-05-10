В Екатеринбурге обстрелян автомобиль «скорой помощи»
Вечером 9 мая в Екатеринбурге неизвестный несколько раз выстрелил в машину реанимации.
Вечером 9 мая в Екатеринбурге неизвестный несколько раз выстрелил в машину реанимации.
Медики приехали на подстанцию, и стали парковаться, как вдруг услышали стрельбу. Выйдя из автомобиля, водитель заметил вмятины на корпусе машины, которые были похожи на следы от пуль.
Инцидент произошел по адресу улица Машиностроителей 39а, а огонь велся со стороны общежития. В результате стрельбы никто не пострадал.
По данному факту полиция проводит проверку, пишет «Комсомольская правда».