По факту нападения на врача скорой помощи в Иркутске СКР начал проверку

СКР начал доследственную проверку по факту нападения на врача скорой помощи. Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств нападения на медика. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что инцидент произошел 5 мая. На улице Генерала Доватора в областном центре 39-летний мужчина напал на медика. Дебошира смогли утихомирить сотрудники Росгвардии.