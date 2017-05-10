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05:04 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец выловил камбалы на 15 млн рублей

Прокуратура в судебном порядке добивается взыскания экологического ущерба в размере более 15 млн рублей, причиненного незаконным промыслом водных биоресурсов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе проверочных мероприятий установлено, что в период с конца января по февраль 2017 года капитан судна (порт приписки Находка) осуществил добычу почти 103,5 тыс. кг камбалы дальневосточной в период действия запрета на ее добычу.

По факту незаконного вылова водных биологических ресурсов органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ. Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным.

Согласно расчетам специалистов, в результате противоправных действий капитана судна был причинен экологический ущерб на сумму 15 млн 796 тыс. рублей.

Учитывая данные обстоятельства, в рамках расследования уголовного дела прокурором края заявлено исковое заявление о взыскании с капитана судна указанной суммы в счет возмещения экологического ущерба.

Результаты расследования дела и дальнейшее рассмотрение искового заявления находятся на контроле прокуратуры края.

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