Следствие в Хабаровске ищет пострадавших

По версии следствия, обвиняемый с февраля по апрель 2016 года не выплачивал заработную плату сотрудникам «Амурэнергоресурс». Долг превысил 4 миллиона рублей.

Следствием установлено, что в период накопления задолженности по заработной плате предприятие осуществляло свою деятельность, получало деньги за выполненную работу, и у директора имелась реальная возможность своевременно выплачивать заработную плату сотрудникам, а также погасить задолженность. Но обвиняемый уклонился от этой обязанности, грубо нарушив трудовые права своих подчинённых.

В ходе следствия обвиняемый вину не признает, препятствует расследованию уголовного дела, скрывает важную для следствия информацию. Несмотря на это, следствием допрошены и признаны потерпевшими свыше 50 человек. В настоящее время установлено, что на предприятии трудились почти 200 человек, местонахождение остальных сотрудников устанавливается. Также по ходатайству следственных органов наложен арест на все имущество предприятия, среди которого свыше 20 единиц тяжелой строительной техники, личная квартира обвиняемого. В настоящее время следствием приняты все меры для погашения задолженности в полном объеме перед всеми работниками.

Краевое следственное управление обращается к гражданам, ранее работавшим на предприятии «Амурэнергоресурс» (Хабаровск, ул. Сидоренко, 2 «а») и не получившим заработную плату, с просьбой сообщить о таких фактах.

Потерпевших ждут в следственном отделе по Индустриальному району Хабаровска (ул. Ангарская, 11). Также информацию можно сообщить по телефону: 8 (4212) 70−45−78 .

Анастасия Качимская.