На парковке у магазина мужчина напал с ножом на пенсионерку, чтобы украсть ее иномарку
Мужчина угрожал ножом 57-летней жительнице Новосибирска, чтобы угнать ее иномарку, сообщает
Мужчина угрожал ножом 57-летней жительнице Новосибирска, чтобы угнать ее иномарку, сообщает
В 22 часов вечера 7 мая мужчина с ножом напал на парковке магазина на женщину, чтобы угнать ее иномарку, сообщает
Жительница Новосибирска незамедлительно сообщила приметы злоумышленника в полицию. Через 20 минут сотрудники
Им оказался ранее не судимый 45-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Орудие преступления изъято.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Проводится дальнейшее расследование. В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.