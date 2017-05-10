На парковке у магазина мужчина напал с ножом на пенсионерку, чтобы украсть ее иномарку

В 22 часов вечера 7 мая мужчина с ножом напал на парковке магазина на женщину, чтобы угнать ее иномарку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО. Инцидент произошел на парковке одного из магазинов по улице Северной в Заельцовском районе. Преступник пытался завладеть принадлежащим женщине автомобилем «Тойота Фангарка», после чего скрылся.

Жительница Новосибирска незамедлительно сообщила приметы злоумышленника в полицию. Через 20 минут сотрудники патрульно-постовой службы полиции недалеко от места совершения преступления по приметам задержали подозреваемого.

Им оказался ранее не судимый 45-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья. Орудие преступления изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Проводится дальнейшее расследование. В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.