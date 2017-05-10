Трое жителей Приангарья стали жертвами телефонных аферистов

Телефонные мошенники обманули троих жителей Приангарья на сумму свыше 125 тысяч рублей. Полиция Иркутской области просит граждан быть предельно внимательными и бдительными во время разговоров по телефону с незнакомыми людьми, которые могут оказаться мошенниками. Под различными предлогами аферисты выманивают у своих жертв сведения персонального характера и пользуются информацией в криминальных целях. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении с банковской карты ее денежных средств в размере порядка 5 тысяч рублей.

«Мошенничество стало возможным в результате того, что потерпевшая при продаже костюма через интернет передала мошеннице все необходимые данные своей карты для перевода денежных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одной пострадавшей от рук аферистов стала жительница Железногорск-Илимска, лишившаяся более 20 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный и сообщил о ДТП с участием ее внука. Для того чтобы он смог якобы избежать ответственности необходимы деньги, которые женщина, следуя указаниям злоумышленника, перевела через платежный терминал на его электронный счет. На самом деле оказалось, что никакого дорожного происшествия не происходило.

Аналогичное имущественное преступление по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» было совершено в Братске, где пострадавшая через терминал самообслуживания перевела неизвестным более 100 тысяч рублей.