Трое жителей Приангарья стали жертвами телефонных аферистов
Потерпевшие лишились свыше 125 тысяч рублей.
Потерпевшие лишились свыше 125 тысяч рублей.
Телефонные мошенники обманули троих жителей Приангарья на сумму свыше 125 тысяч рублей. Полиция Иркутской области просит граждан быть предельно внимательными и бдительными во время разговоров по телефону с незнакомыми людьми, которые могут оказаться мошенниками. Под различными предлогами аферисты выманивают у своих жертв сведения персонального характера и пользуются информацией в криминальных целях. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В Иркутске местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении с банковской карты ее денежных средств в размере порядка 5 тысяч рублей.
«Мошенничество стало возможным в результате того, что потерпевшая при продаже костюма через интернет передала мошеннице все необходимые данные своей карты для перевода денежных средств», — говорится в сообщении ведомства.
Еще одной пострадавшей от рук аферистов стала жительница
Аналогичное имущественное преступление по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» было совершено в Братске, где пострадавшая через терминал самообслуживания перевела неизвестным более 100 тысяч рублей.