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05:18 (мск), источник: Вести Приморье

Приморец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Артемовской ТЭЦ

Приговором Артемовского городского суда местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, в конце января 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, позвонил на телефон филиала АО «ДГК» Приморская Генерация СП «Артемовская ТЭЦ» и сообщил сотруднику филиала о готовящемся взрыве здания.

При этом данное заявление являлось ложным, что позднее подтвердили выехавшие на место предполагаемого взрыва сотрудники правоохранительных органов, не обнаружившие никакого взрывного устройства.

В результате преступных действий фигуранта для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачено более 40 тыс. рублей бюджетных средств.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных деяний, суд с учетом смягчающих обстоятельств, а также рассмотрения дела в особом порядке назначил ему за содеянное 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы с применением правил ст. 73 УК РФ.

Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденного денежные средства, затраченные правоохранительными органами и спецслужбами в связи с проверкой ложного сообщения о готовящемся террористическом акте.

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