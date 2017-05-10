Приморец осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве на Артемовской ТЭЦ

Как установлено в судебном заседании, в конце января 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, позвонил на телефон филиала АО «ДГК» Приморская Генерация СП «Артемовская ТЭЦ» и сообщил сотруднику филиала о готовящемся взрыве здания.

При этом данное заявление являлось ложным, что позднее подтвердили выехавшие на место предполагаемого взрыва сотрудники правоохранительных органов, не обнаружившие никакого взрывного устройства.

В результате преступных действий фигуранта для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачено более 40 тыс. рублей бюджетных средств.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных деяний, суд с учетом смягчающих обстоятельств, а также рассмотрения дела в особом порядке назначил ему за содеянное 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы с применением правил ст. 73 УК РФ.

Кроме этого, суд постановил взыскать с осужденного денежные средства, затраченные правоохранительными органами и спецслужбами в связи с проверкой ложного сообщения о готовящемся террористическом акте.