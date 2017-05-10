Внедорожник сломал ногу 77-летней женщине во Владивостоке

Тяжелый внедорожник Isuzu Bighorn травмировал обе ноги 77-летней женщине во Владивостоке, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Пострадавшая была госпитализирована в ВКБ-2 с ушибом со сдавлением правой голени и закрытым переломом берцовой кости левой ноги.

Наезд произошел в светлое время суток около дома № 3 по улице Краева. Известно, что автомобиль под управлением мужчины 1976 года рождения сдавал назад на придомовой территории от дома к проезжей части. Женщина 1940 года рождения шла навстречу двигавшемуся ТС.

Детали ДТП выясняются.