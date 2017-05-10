Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Интерьер в современном стиле: 10 правил
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
08:14 (мск), источник: 112.ua

В Днепре назначили служебное расследование действий полиции 9 мая

В Днепре руководитель главного управления полиции в области уже назначил проведение служебного расследования действий полиции во время проведения массовых мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

Источник: 112.ua

Об этом сообщил на брифинге начальник Днепровского отдела полиции Андрей Бидыло, передает «Радио Свобода».

«Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города.

Читайте также
В МВД назвали причину столкновений в Днепре на мероприятиях ко Дню победы

Бидыло также сообщил, что в Днепре во время массовых мероприятий в этот день полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью «со специфическим запахом».

По его словам, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.

Он добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.

«Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины “О полиции”. Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены», — сказал Бидыло.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на ул. Лаврской и проул. Заперечном
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Проживание в российских отелях подорожает
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве построят 49 станций метро за три года
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь