В Днепре назначили служебное расследование действий полиции 9 мая

«Мы ничего скрывать не собираемся, есть фото, видео, расстановка личного состава. Результаты служебного расследования покажут, достойно ли вела себя полиция, правильно ли применяла специальные средства», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции во время задержания группы юношей в центре города.

Бидыло также сообщил, что в Днепре во время массовых мероприятий в этот день полиция изъяла четыре ножа, три единицы травматического оружия, одну единицу газового оружия, шесть газовых баллончиков, балаклавы и т.п., а также у одного из участников мероприятия была изъята канистра с химической смесью «со специфическим запахом».

По его словам, сейчас идет экспертиза содержания изъятой 10-литровой емкости.

Он добавил, что канистру, а также нож, газовый баллончик и две балаклавы полиция изъяла именно у задержанных в центре города юношей.

«Идя на мероприятие с таким арсеналом, люди не пришли возлагать цветы. Возможно, были другие цели. Им было предложено показать поклажу в рюкзаках, на это у нас есть право, предусмотренное законом Украины “О полиции”. Нам было отказано, чем были нарушены законные требования сотрудников полиции, поэтому они были задержаны, доставлены в райотдел, где установлены их личности, после этого они были отпущены», — сказал Бидыло.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая потасовка, было травмировано 14 человек, а по подозрению в причастности к столкновениям задержаны 15 человек.