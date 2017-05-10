В Лесосибирске загорелся психоневрологический интернат

В Лесосибирске произошел сильный пожар в здании психоневрологического интерната. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. Спасателям пришлось эвакуировать всех работников и пациентов, находящихся в здании.

Инцидент произошел вечером 9 мая. В 21:30 загорелась вентиляционная шахта двухэтажного деревянного здания. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 15 человек личного состава сотрудников МЧС.

Известно, что при возгорании никто не пострадал. Из учреждения были эвакуированы 65 пациентов и 14 сотрудников. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, причина пожара пока неизвестна. После проветривания помещений интерната пациенты вернулись в свои палаты.