В Красноярске полностью выгорел пассажирский трамвай
Возгорание произошло на Предмостной площади.
Возгорание произошло на Предмостной площади.
Трамвай полностью сгорел на правобережье Красноярска, сообщили в
На Предмостной площади 10 мая около 7 часов утра утром загорелся и в считанные минуты полностью выгорел трамвай. О пострадавших пока неизвестно, свидетели происшествия рассказывают о пострадавшей женщине. На тушение пожара привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Причины инцидента ещё выясняются. К 9 часам утра сгоревшую технику уже убрали с путей.