В Красноярске полностью выгорел пассажирский трамвай

Трамвай полностью сгорел на правобережье Красноярска, сообщили в пресс-службе МЧС. Фотографии ЧП очевидцы опубликовали в социальной сети.

На Предмостной площади 10 мая около 7 часов утра утром загорелся и в считанные минуты полностью выгорел трамвай. О пострадавших пока неизвестно, свидетели происшествия рассказывают о пострадавшей женщине. На тушение пожара привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Причины инцидента ещё выясняются. К 9 часам утра сгоревшую технику уже убрали с путей.