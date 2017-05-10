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05:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Toyota сбила ребенка на Уссурийском бульваре в Хабаровске

После наезда, с полученными травмами, парня доставили в травмпункт.

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Иномарка совершила наезд на ребенка в районе Уссурийского бульвара в Хабаровске. В результате ДТП пешеход получил ряд травм, с которыми и был доставлен в детский травмпункт, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.

Наезд произошел после полудня, в 13.30. Водитель Toyota Prius, проезжая по Уссурийскому бульвару в районе дома 15 по улице Пушкина, на подъезде к пешеходному переходу сбил ученика одной из местных школ.

Как сообщил Александр Баранов, ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.

— Парень 2004 года получил закрытый дистональный эпифизиолис наружной лодыжки и большой берцовой кости без смещения. После ДТП пострадавшего доставили в детский травмпункт, — сообщил Александр Баранов.

Сам водитель, 1979 года рождения, на момент происшествия был трезв.

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