Toyota сбила ребенка на Уссурийском бульваре в Хабаровске
После наезда, с полученными травмами, парня доставили в травмпункт.
После наезда, с полученными травмами, парня доставили в травмпункт.
Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.
Иномарка совершила наезд на ребенка в районе Уссурийского бульвара в Хабаровске. В результате ДТП пешеход получил ряд травм, с которыми и был доставлен в детский травмпункт, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску Александр Баранов.
Наезд произошел после полудня, в 13.30. Водитель Toyota Prius, проезжая по Уссурийскому бульвару в районе дома 15 по улице Пушкина, на подъезде к пешеходному переходу сбил ученика одной из местных школ.
Как сообщил Александр Баранов, ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых.
— Парень 2004 года получил закрытый дистональный эпифизиолис наружной лодыжки и большой берцовой кости без смещения. После ДТП пострадавшего доставили в детский травмпункт, — сообщил Александр Баранов.
Сам водитель, 1979 года рождения, на момент происшествия был трезв.