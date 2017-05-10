Житель Башкирии, угрожая молотком, потребовал у продавца водку с закуской

На прошлой неделе в Нефтекамске состоялся суд по громкому преступлению — разбой с применением оружия. На скамье подсудимых оказался 52-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина, выпив лишнего, решил своеобразным способом разжиться ужином. Вооружившись молотком, он ворвался в один из городских магазинов. Пригрозив продавцу своим «оружием», мужчина схватил бутылку водки и пельмени, после чего дал деру.

Впрочем, вскоре его нашли — любитель выпить и пошуметь оказался под следствием.