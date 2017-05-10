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07:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии, угрожая молотком, потребовал у продавца водку с закуской

За свою «шалость» ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.

На прошлой неделе в Нефтекамске состоялся суд по громкому преступлению — разбой с применением оружия. На скамье подсудимых оказался 52-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина, выпив лишнего, решил своеобразным способом разжиться ужином. Вооружившись молотком, он ворвался в один из городских магазинов. Пригрозив продавцу своим «оружием», мужчина схватил бутылку водки и пельмени, после чего дал деру.

Впрочем, вскоре его нашли — любитель выпить и пошуметь оказался под следствием.

— В суде мужчина полностью признал вину. В итоге, он приговорен к 4 годам лишения свободы, — отметили в пресс-службе Нефтекамского городского суда.

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