Житель Башкирии, угрожая молотком, потребовал у продавца водку с закуской
За свою «шалость» ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.
За свою «шалость» ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.
На прошлой неделе в Нефтекамске состоялся суд по громкому преступлению — разбой с применением оружия. На скамье подсудимых оказался 52-летний местный житель.
Как выяснилось, мужчина, выпив лишнего, решил своеобразным способом разжиться ужином. Вооружившись молотком, он ворвался в один из городских магазинов. Пригрозив продавцу своим «оружием», мужчина схватил бутылку водки и пельмени, после чего дал деру.
Впрочем, вскоре его нашли — любитель выпить и пошуметь оказался под следствием.
— В суде мужчина полностью признал вину. В итоге, он приговорен к 4 годам лишения свободы, — отметили в