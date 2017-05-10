Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Порошенко высказался о «Бессмертном полке» в России и на Украине
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Дебаты Макрона и Ле Пен
05:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тревогу и срочную эвакуацию объявили в школе № 30 Хабаровска

По словам очевидцев, подозрения вызвала какая-то коробка.

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Сегодня неожиданно прервались уроки в школе № 30 Хабаровска. Всех детей и учителей срочно эвакуировали из-за подозрительной коробки, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Окончания второго урока не дождались сегодня учащиеся 30 школы. Поступил сигнал о какой-то подозрительной коробке в школе, и детей срочно эвакуировали.

Причем младшие классы, по рассказам родителей школьников, отпустили домой. Как сообщили очевидцы, школу наводнили сотрудники МЧС, но первой прибыла «скорая».

Некоторые старшеклассники, видимо, больше всех обрадовавшиеся скоропалительному окончанию учебы, не преминули сделать селфи на фоне взбудораженной толпы и машин во дворе и быстренько выставить их в соцсети.

Однако, к их разочарованию, тревогу быстро отменили. Хотя на месте еще остались «скорая» и часть сотрудников МЧС, занятия в школе возобновились.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Участие хабаровского клуба «Авторетро» в военных парадах стало доброй традицией
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей стране
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ
В России предлагают ввести налог на малодетность
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь