Тревогу и срочную эвакуацию объявили в школе № 30 Хабаровска

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Сегодня неожиданно прервались уроки в школе № 30 Хабаровска. Всех детей и учителей срочно эвакуировали из-за подозрительной коробки, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Окончания второго урока не дождались сегодня учащиеся 30 школы. Поступил сигнал о какой-то подозрительной коробке в школе, и детей срочно эвакуировали.

Причем младшие классы, по рассказам родителей школьников, отпустили домой. Как сообщили очевидцы, школу наводнили сотрудники МЧС, но первой прибыла «скорая».

Некоторые старшеклассники, видимо, больше всех обрадовавшиеся скоропалительному окончанию учебы, не преминули сделать селфи на фоне взбудораженной толпы и машин во дворе и быстренько выставить их в соцсети.

Однако, к их разочарованию, тревогу быстро отменили. Хотя на месте еще остались «скорая» и часть сотрудников МЧС, занятия в школе возобновились.