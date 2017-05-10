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06:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске женщина управляла автомобилем без шин

Автоледи задержали неравнодушные водители.

На ул. Калинина в Красноярске неравнодушные водители остановили автоледи, которая управляла автомобилем без шин. Об этом сообщили в ГИБДД.

Сообщение о необычном инциденте поступило в дежурную часть во вторник, 9 мая, около 15:00. Женщина ехала на спущенных колесах, причем местами резина полностью стерлась до дисков. На некоторых колесах она вовсе отлетела. Водители предположили, что автоледи была пьяна.

По прибытию сотрудников полиции женщина отказалась от медицинского освидетельствования. В итоге был составлен административный протокол.

Известно, что в салоне с 43-летней женщиной ехала 7-летняя девочка. Что все-таки произошло с колесами машины и куда направлялась автоледи, неизвестно.

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