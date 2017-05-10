В Красноярске женщина управляла автомобилем без шин

На ул. Калинина в Красноярске неравнодушные водители остановили автоледи, которая управляла автомобилем без шин. Об этом сообщили в ГИБДД.

Сообщение о необычном инциденте поступило в дежурную часть во вторник, 9 мая, около 15:00. Женщина ехала на спущенных колесах, причем местами резина полностью стерлась до дисков. На некоторых колесах она вовсе отлетела. Водители предположили, что автоледи была пьяна.

По прибытию сотрудников полиции женщина отказалась от медицинского освидетельствования. В итоге был составлен административный протокол.