Во время фейерверка в Челябинске снаряд отлетел в толпу
Задело двух женщин.
Задело двух женщин.
Фейерверк в честь Дня Победы в Челябинске обернулся ЧП — снаряд отлетел прямо в толпу горожан.
«Примерно на середине фейерверка заряд долетел до земли и взорвался под ногами на мосту возле ДСАФ», — пишут очевидцы в сообществе «Регион-74» соцсети «ВКонтакте».
«У жены ссадины и синяк на ноге. Рядом стояла женщина, у нее попало в живот», — рассказал Иван Уряшев.
Кроме того, был поврежден припаркованный поблизости Ford Focus, передает «Уралинформбюро».