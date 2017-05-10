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06:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Во время фейерверка в Челябинске снаряд отлетел в толпу

Задело двух женщин.

Источник: УралИнформБюро

Фейерверк в честь Дня Победы в Челябинске обернулся ЧП — снаряд отлетел прямо в толпу горожан.

«Примерно на середине фейерверка заряд долетел до земли и взорвался под ногами на мосту возле ДСАФ», — пишут очевидцы в сообществе «Регион-74» соцсети «ВКонтакте».

«У жены ссадины и синяк на ноге. Рядом стояла женщина, у нее попало в живот», — рассказал Иван Уряшев.

Кроме того, был поврежден припаркованный поблизости Ford Focus, передает «Уралинформбюро».

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