Иркутская область занимает первое место в России по количеству природных пожаров
Площадь пожаров составляет более 800 тысяч га.
Площадь пожаров составляет более 800 тысяч га.
Иркутская область оказалась лидером по количеству природных пожаров в России. Общая площадь возгораний, по состоянию на утро 10 мая, составила более 800 тысяч га. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
14 лесных очагов возгорания ликвидировали в Иркутской области за прошедшие сутки, 9 мая, семь из них вновь обнаруженных. Общая площадь возгораний составила 211,5 га, покрытых лесом, и 337,5 га нелесных. Три очага ликвидировано в Куйтунском районе, по два в Усольском, Братском, Тулунском и Нижнеудинском, по одному в Зиминском, Жигаловском и
«Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров 9 мая было привлечено 344 человека и 106 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в Жигаловском районе, а Як-18 — в
Во вторник, 9 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 18 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 256 граждан на общую сумму 1,81 млн рублей, возбуждено 228 административных расследований. Территориальными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения выявлено 502 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено около 400 административных штрафов на общую сумму свыше 5 млн рублей.
По сведениям ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», чрезвычайный — V — класс пожарной опасности установился в Киренском и
Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим, который определяет двойной размер суммы штрафов на граждан, должностных и юридических лиц за его нарушение. В условиях порывистого ветра разведение открытого огня категорически запрещено, поскольку несет угрозу населенным пунктам и объектам экономики, жизни и здоровью населения.