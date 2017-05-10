Иркутская область занимает первое место в России по количеству природных пожаров

Иркутская область оказалась лидером по количеству природных пожаров в России. Общая площадь возгораний, по состоянию на утро 10 мая, составила более 800 тысяч га. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службах Федеральной Авиалесоохраны и правительства Приангарья.

14 лесных очагов возгорания ликвидировали в Иркутской области за прошедшие сутки, 9 мая, семь из них вновь обнаруженных. Общая площадь возгораний составила 211,5 га, покрытых лесом, и 337,5 га нелесных. Три очага ликвидировано в Куйтунском районе, по два в Усольском, Братском, Тулунском и Нижнеудинском, по одному в Зиминском, Жигаловском и Усть-Удинском районах. В локализованном состоянии утром 10 мая оставалось по одному пожару в Усть-Удинском, Качугском и Братском районах. Там огонь остановлен на общей площади 620 га, покрытых лесом, и 50 нелесных га. Действующими на текущие сутки перешли три очага. Два из них — в Осинском и Усть-Удинском районах — обнаружены накануне, общая площадь этих возгораний составляет 14 га, покрытых лесом, и 5 нелесных га. Пожар в 16 км от деревни Грузновка Жигаловского района был зарегистрирован 7 мая, он распространился на площади в 120 га. В его тушении принимают участие 33 человека, в том числе 31 пожарный-десантник, и две единицы техники. Пожар располагается в труднодоступной местности, борьбу с огнем осложняют сухая и ветреная погода.

«Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров 9 мая было привлечено 344 человека и 106 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в Жигаловском районе, а Як-18 — в Усть-Удинском районе. Налет этих воздушных судов составил 7 часов 15 минут», — отметили в пресс-службе облправительства.

Во вторник, 9 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 18 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 256 граждан на общую сумму 1,81 млн рублей, возбуждено 228 административных расследований. Территориальными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения выявлено 502 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено около 400 административных штрафов на общую сумму свыше 5 млн рублей.

По сведениям ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», чрезвычайный — V — класс пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. IV класс — в Нижнеудинском районе. III класс — в Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Аларском, Боханском, Усть-Удинском, Черемховском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском и Осинском районах. При таких классах пожароопасности гражданам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе.