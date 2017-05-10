Град с перепелиное яйцо обрушился на Шымкент
Непогода разыгралась в Шымкенте поздним вечером 9 мая. Дождь с грозой сменился мощным градом.
Непогода разыгралась в Шымкенте поздним вечером 9 мая. Дождь с грозой сменился мощным градом.
Под занавес празднования Дня Победы в Шымкенте началась сильная гроза. А буквально через пару минут дождевые капли сменились внушительными градинами, передаёт телеканал «Отырар».
Размеры градин достигали трёх сантиметров в диаметре. Очевидцы поспешили запечатлеть редкое для здешних мест явление и выложили фотографии в социальные сети. На одном из снимков — таз, наполненный градом.
«Кому тазик града? Свежий, шымкентский)))», — подписал фото автор.