Град с перепелиное яйцо обрушился на Шымкент

Под занавес празднования Дня Победы в Шымкенте началась сильная гроза. А буквально через пару минут дождевые капли сменились внушительными градинами, передаёт телеканал «Отырар».

Размеры градин достигали трёх сантиметров в диаметре. Очевидцы поспешили запечатлеть редкое для здешних мест явление и выложили фотографии в социальные сети. На одном из снимков — таз, наполненный градом.

«Кому тазик града? Свежий, шымкентский)))», — подписал фото автор.