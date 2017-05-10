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07:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Автозапчасти почти на 130 тысяч рублей украл житель Хабаровского края

В Амурске местный житель незаконно проник в чужой гараж. Фигурант вынес из помещения автозапчасти на 132 тысячи рублей. Похищенные вещи он отнес в магазин и попросил продать их.

Злоумышленника задержали. Сейчас 20-летний мужчина находится под подпиской о невыезде. Имущество вернули потерпевшему, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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