Трое иностранцев попали под следствие за взятки транспортным полицейским в Иркутске
Каждому из злоумышленников грозит до 1 года тюрьмы.
Каждому из злоумышленников грозит до 1 года тюрьмы.
Три уголовных дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ возбудили в Иркутске в отношении двух граждан Узбекистана и одного жителя Китая за покушение на дачу взятки сотрудникам транспортной полиции. Теперь каждому из злоумышленников может грозить до 1 года лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные следственным органом достаточные данные о том, что указанный гражданин в апреле 2017 года в здании Линейного отдела МВД России на станции
«За совершение аналогичных преступлений также возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Республики Узбекистан, допустивших нарушения миграционного законодательства, связанные с незаконным пребыванием на территории РФ и попытавшихся путем дачи взятки уйти от ответственности», — отметили в ведомстве.
За расследованием этих уголовных дел Иркутским транспортным прокурором установлен надзор.