Трое иностранцев попали под следствие за взятки транспортным полицейским в Иркутске

Три уголовных дела по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ возбудили в Иркутске в отношении двух граждан Узбекистана и одного жителя Китая за покушение на дачу взятки сотрудникам транспортной полиции. Теперь каждому из злоумышленников может грозить до 1 года лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные следственным органом достаточные данные о том, что указанный гражданин в апреле 2017 года в здании Линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский попытался дать взятку в размере 10 тысяч рублей одному из сотрудников транспортной полиции за прекращение разбирательства в отношении своего земляка — гражданина КНР, нарушившего миграционное законодательство. Предложенная взятка была отвергнута.

«За совершение аналогичных преступлений также возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Республики Узбекистан, допустивших нарушения миграционного законодательства, связанные с незаконным пребыванием на территории РФ и попытавшихся путем дачи взятки уйти от ответственности», — отметили в ведомстве.

За расследованием этих уголовных дел Иркутским транспортным прокурором установлен надзор.