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07:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках «девятка» сбила 10-летнюю девочку

Ребёнка госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и другими травмами.

10-летняя девочка попала под колёса автомобиля в Березниках. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, ДТП произошло днём во вторник, 9 мая, на улице 8 Марта.

По словам очевидцев аварии в соцсетях, ВАЗ-2109, которым управлял 30-летний мужчина, совершил наезд на ребёнка, перебегавшего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате аварии девочка получила множественные травмы: сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки.

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