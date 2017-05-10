В Березниках «девятка» сбила 10-летнюю девочку
Ребёнка госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и другими травмами.
Ребёнка госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга и другими травмами.
10-летняя девочка попала под колёса автомобиля в Березниках. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, ДТП произошло днём во вторник, 9 мая, на улице 8 Марта.
По словам очевидцев аварии в соцсетях, ВАЗ-2109, которым управлял 30-летний мужчина, совершил наезд на ребёнка, перебегавшего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате аварии девочка получила множественные травмы: сотрясение головного мозга,