В Березниках «девятка» сбила 10-летнюю девочку

10-летняя девочка попала под колёса автомобиля в Березниках. Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, ДТП произошло днём во вторник, 9 мая, на улице 8 Марта.

По словам очевидцев аварии в соцсетях, ВАЗ-2109, которым управлял 30-летний мужчина, совершил наезд на ребёнка, перебегавшего дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.