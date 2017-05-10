В майские праздники 130 раз спасатели выезжали на помощь новосибирцам
Только за утро 10 мая потушили 50 пожаров.
Только за утро 10 мая потушили 50 пожаров.
Больше 400 сотрудников МЧС России по Новосибирской области круглосуточно дежурили на майских праздниках.
«К утру 10 мая ликвидировали 50 бытовых пожаров, благодаря чему спасли 15 человек. За 4 праздничных дня они потушили 78 термоточек и палов сухой травы,» — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
За 2017 год члены спасательных и пожарных бригад спасли 532 человека.