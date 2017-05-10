На границе Башкирии фура влетела в пассажирскую «Газель»

На границе Башкирии и Челябинской области многотонный грузовик врезался в пассажирскую «Газель».

Авария случилась 9 мая на участке трассы М-5, недалеко от города Сим. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».

Под предварительным данным, у фуры из Казахстана на спуске отказали тормоза. Неуправляемый грузовик на всей скорости врезался в пассажирский микроавтобус. По словам очевидцев, удар пришелся на левую сторону маршрутки. Чуть позже водителя смогли вытащить из покореженного автомобиля.