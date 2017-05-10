Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
08:04 (мск), источник: Nakanune.ru

По факту гибели рабочего на заводе бурового оборудования в Екатеринбурге возбуждено дело

По факту гибели рабочего на Уральском заводе бурового оборудования в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 8 мая около 8 часов утра на территории одного из цехов предприятия при проведении работ по перемещению металлической секции буровой установки произошло падение этой секции на одного из рабочих — стропальщика, который оказался в опасной зоне. В результате он получил переломы ребер и костей голени, отчего погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уточнили в следствии, наказание по ней — вплоть до четырех лет лишения свободы.

«Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу очевидцев, работников предприятия. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Истребуется и изучается интересующая следствие документация (в частности, должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и т. д.)», — отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного проведения работ. По результатам расследования их действиям (или бездействию) будет дана объективная правовая оценка. Расследование продолжается.

Напомним, свою проверку по факту ЧП также проводит полиция.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Орешкин обвинил ЕБРР в дискриминации России
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь