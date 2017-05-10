По факту гибели рабочего на заводе бурового оборудования в Екатеринбурге возбуждено дело

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 8 мая около 8 часов утра на территории одного из цехов предприятия при проведении работ по перемещению металлической секции буровой установки произошло падение этой секции на одного из рабочих — стропальщика, который оказался в опасной зоне. В результате он получил переломы ребер и костей голени, отчего погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уточнили в следствии, наказание по ней — вплоть до четырех лет лишения свободы.

«Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу очевидцев, работников предприятия. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Истребуется и изучается интересующая следствие документация (в частности, должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и т. д. )», — отметили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасного проведения работ. По результатам расследования их действиям (или бездействию) будет дана объективная правовая оценка. Расследование продолжается.

Напомним, свою проверку по факту ЧП также проводит полиция.