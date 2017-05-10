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07:50 (мск), источник: dostup1.ru

За минувшие сутки леса в Челябинской области горели 24 раза

В апреле и за девять дней мая на территории лесного фонда региона ликвидировано 286 пожаров на площади 2,4 тыс. га.

Источник: Reuters

За минувшие сутки леса в Челябинской области горели 24 раза — с начала пожароопасного периода зафиксировано 286 возгораний, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Главного управления лесами, 9 мая огонь уничтожил 96,72 гектара в Шершневском (31,7 га), Чебаркульском (25), Кыштымском (10,2), Аргаяшском (2,5), Каслинском (2,4), Красноармейском (2), Кунашакском (5), Миасском (0,02), Октябрьском (15,6) и Уфалейском (1,3 га) лесничествах.

Таким образом, в апреле и за девять дней мая на территории лесного фонда ликвидировано 286 пожаров на площади 2,4 тыс. га.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных и природных пожаров продолжает действовать в Красноармейском районе.

Напомним, с 30 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим, предполагающий запрет на посещение лесов и разведение костров.

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