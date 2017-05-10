В Башкирии столкнулись две отечественные легковушки, есть пострадавшие

Происшествие произошло в селе Толбазы. 60-летний местный житель за рулем автомобиля марки «двенадцатая», двигался по улице Ленина. По предварительным данным мужчина не уступил дорогу «Волге», имевшей преимущество в движении, и столкнулся с ней.

В результате аварии водитель ВАЗ и пассажирка «Волги», 60-летняя жительница Стерлитамака, с травмами доставлены в больницу.