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08:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии столкнулись две отечественные легковушки, есть пострадавшие

Накануне днем в Аугазинском районе произошло ДТП с участием отечественных легковушек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Происшествие произошло в селе Толбазы. 60-летний местный житель за рулем автомобиля марки «двенадцатая», двигался по улице Ленина. По предварительным данным мужчина не уступил дорогу «Волге», имевшей преимущество в движении, и столкнулся с ней.

В результате аварии водитель ВАЗ и пассажирка «Волги», 60-летняя жительница Стерлитамака, с травмами доставлены в больницу.

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