В Каменске-Уральском ребенок получил рваную рану на детской площадке

Как сообщили «УралПолит.Ru» в прокуратуре Свердловской области, ребенок получил рваную рану пальца во время игры на площадке во дворе дома и был доставлен в хирургическое отделение Детской городской больницы.

«Около 21 часа 3 мая 2017 года, играя на детской площадке, ребенок получил травму в виде рваной раны 4 фаланги пальца. При этом из игровой конструкции торчат гвозди, некоторые из них замотаны веревками», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Прокуроры устанавливают организацию, занимавшуюся ремонтом игровых конструкций на площадке и отвечающей за безопасность. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.