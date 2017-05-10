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08:05 (мск), источник: УралПолит.ру

В Каменске-Уральском ребенок получил рваную рану на детской площадке

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. В Каменске-Уральском прокуратура выясняет обстоятельства травмирования на детской площадке малолетнего ребенка.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в прокуратуре Свердловской области, ребенок получил рваную рану пальца во время игры на площадке во дворе дома и был доставлен в хирургическое отделение Детской городской больницы.

«Около 21 часа 3 мая 2017 года, играя на детской площадке, ребенок получил травму в виде рваной раны 4 фаланги пальца. При этом из игровой конструкции торчат гвозди, некоторые из них замотаны веревками», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Прокуроры устанавливают организацию, занимавшуюся ремонтом игровых конструкций на площадке и отвечающей за безопасность. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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