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08:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На выставке военной техники подросток получил серьезные травмы

На празднике 9 мая около ДК «Академия» в Академгородке была представлена военная техника, с которой упал подросток, сообщила жительница Новосибирска Юлия Матросова «Вестям».

На празднике 9 мая около ДК «Академия» в Академгородке была представлена военная техника. Взрослым и юным посетителям праздника было разрешено залезать на военную технику.

Один из гостей праздника — 12−13-летний подросток сорвался с машины на асфальт и получил травму. «По виду он ударился головой и кобчиком об асфальт, поэтому прохожие посоветовали мальчишке не двигаться и вызвали «скорую помощь», — рассказала Юлия Матросова «Вестям».

На мероприятии не было предусмотрено нахождение бригады «скорой помощи», поэтому автомобиль с медиками добирался из больницы на протяжении получаса. Все это время ребенок лежал на земле в ожидании помощи. «Через 25 минут, пробираясь через толпу пешком пришла врач. Далее ещё минут 10 бегала кругами, объясняла водителю по телефону, куда именно ехать. Машина легко могла приехать со стороны ДУ, но она “перла” через толпу без сигналов и маячков», — описала Матросова.

Информация о происшествии уточняется.

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