Ночью в Калининграде произошло два пожара в жилых домах

Сообщение о первом пожаре поступило в 3:02. В доме довоенной постройки на ул. Киевской горела входная дверь в квартиру. В ликвидации огня принимали участие пять человек и одна единица техники. Пострадавших нет.

В 5:01 стало известно о пожаре на ул. Чекистов. В пятиэтажном панельном доме горела мебель в подвале. Огонь удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. На место выезжали девять человек и две единицы техники. Пострадавших нет.