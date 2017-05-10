Под Красноярском пятые сутки ищут пропавшую в лесу пенсионерку

В деревне Малый Кускун Березовского района продолжаются поиски попавшей пенсионерки. 5 мая 79-летняя женщина ушла в лес за травой-медуницей и не вернулась домой.

По словам родственников, она могла уйти к своим знакомым после ссоры с семьей, однако никаких сведений о пенсионерке не поступало уже четыре дня. Информация об этом появилась в группе «Поиск пропавших детей».

По данным КГКУ «Спасатель», 5 мая сотрудники МЧС выезжали в лес по заявке полиции. Спасатели прочесали территорию в 5 кв. км, но пенсионерку так и не нашли.

Родственники пропавшей утверждают, что раньше она могла ненадолго уйти из дома без предупреждения. Однако на этот раз она оставила дома все необходимые вещи — лекарства, телефон, ключи от квартиры.

Основные приметы пенсионерки: рост 150−160 см, длинные волосы, ходит уверенно, жалуется на головные боли. В день пропажи она была одета в сапоги зеленого цвета, коричневую полосатую кофту и черные штаны.