Скорая прибыла к умиравшему на Аллее славы мужчине за 18 минут — горздрав

Скорая помощь прибыла к мужчине, которому стало плохо 9 мая в районе Аллее Славы в Челябинске, через 18 минут после вызова, а не через 27, как заявили очевидцы. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

По версии медиков, вызов поступил в 16:20, бригада была на месте в 16:38. Повторный звонок поступил в 16:33.

«По предварительым данным, у мужчины произошел инфартк. На месте работал один из лучших реаниматологов. Возможно, медики долго ехали из-за перекрытия», — уточнила Наталья Горлова.

Напомним, 9 мая пользователи соцсетей сообщили о мужчине, которому стало плохо в центре города. Происшествие случилось в 16:10 по улице Пушкина, 32.

«Прохожие первый раз вызвали скорую в 16:16. Начали оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Мужчина синел на глазах, несколько раз останавливалось сердце и прохожие снова приводили его в чувство. Сотрудник ДПС неоднократно по рации сообщал о происшествии и просил скорей прислать скорую, видно было, что мужчина умирает. Скорая появилась в 16:39, через 27 минут, когда мужчина уже умер. Очень неспешно она двигалась по улице, без включённых сигналов и также неспешно, вразвалочку появились медики. Померили давление и пульс у трупа, и уехали. Это все в 700 метрах от площади Революции, где полно ветеранов, пожилых людей и детей, которым в любой момент может стать плохо», — написал анонимный пользователь.