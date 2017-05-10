Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
СМИ подозревают Леру Кудрявцеву в беременности
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
08:27 (мск), источник: АиФ Челябинск

Скорая прибыла к умиравшему на Аллее славы мужчине за 18 минут — горздрав

По словам медиков, спасти мужчину пытался один из лучших реаниматологов станции скорой помощи.

Скорая помощь прибыла к мужчине, которому стало плохо 9 мая в районе Аллее Славы в Челябинске, через 18 минут после вызова, а не через 27, как заявили очевидцы. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщила начальник управления здравоохранения города Наталья Горлова.

По версии медиков, вызов поступил в 16:20, бригада была на месте в 16:38. Повторный звонок поступил в 16:33.

«По предварительым данным, у мужчины произошел инфартк. На месте работал один из лучших реаниматологов. Возможно, медики долго ехали из-за перекрытия», — уточнила Наталья Горлова.

Напомним, 9 мая пользователи соцсетей сообщили о мужчине, которому стало плохо в центре города. Происшествие случилось в 16:10 по улице Пушкина, 32.

«Прохожие первый раз вызвали скорую в 16:16. Начали оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Мужчина синел на глазах, несколько раз останавливалось сердце и прохожие снова приводили его в чувство. Сотрудник ДПС неоднократно по рации сообщал о происшествии и просил скорей прислать скорую, видно было, что мужчина умирает. Скорая появилась в 16:39, через 27 минут, когда мужчина уже умер. Очень неспешно она двигалась по улице, без включённых сигналов и также неспешно, вразвалочку появились медики. Померили давление и пульс у трупа, и уехали. Это все в 700 метрах от площади Революции, где полно ветеранов, пожилых людей и детей, которым в любой момент может стать плохо», — написал анонимный пользователь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Родная моя". Югру потрясла история девочки, которая хочет жить с некровным отцом
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь