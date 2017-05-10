В Омске поймали наркоторговца с 27 свертками N-метилэфедрона

Очередной омский наркоторговец задержан. Полицейские во время патрулирования заметили на улице Гашека мужчину, который при виде стражей порядка попытался убежать. Во время обыска правоохранители обнаружили в карманах брюк 27 пакетиков с порошком. Экспертиза показала, что вещество — «N-метилэфедрон», всего у омича нашли 9,49 граммов, что является крупным размером.

На допросе у следователя 32-летний мужчина признался, что нашел «работу» в интернете. В его обязанности входило вынимать из закладок наркотики и продавать вещества.

Следователь ходатайствовал на время следствия заключить наркоторговца под стражу, с чем суд согласился. Пока омич находится в СИЗО, полицейские продолжают собирать доказательства и устанавливают других горожан, которые замешаны в наркобизнесе.

За распространение наркотиков мужчине грозит большой срок — до 20 лет.