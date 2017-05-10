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08:28 (мск), источник: Om1.ru

В Омске поймали наркоторговца с 27 свертками N-метилэфедрона

В Омске по ходатайству следователя отправлен в СИЗО мужчина, задержанный за сбыт наркотиков.

Очередной омский наркоторговец задержан. Полицейские во время патрулирования заметили на улице Гашека мужчину, который при виде стражей порядка попытался убежать. Во время обыска правоохранители обнаружили в карманах брюк 27 пакетиков с порошком. Экспертиза показала, что вещество — «N-метилэфедрон», всего у омича нашли 9,49 граммов, что является крупным размером.

На допросе у следователя 32-летний мужчина признался, что нашел «работу» в интернете. В его обязанности входило вынимать из закладок наркотики и продавать вещества.

Следователь ходатайствовал на время следствия заключить наркоторговца под стражу, с чем суд согласился. Пока омич находится в СИЗО, полицейские продолжают собирать доказательства и устанавливают других горожан, которые замешаны в наркобизнесе.

За распространение наркотиков мужчине грозит большой срок — до 20 лет.

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