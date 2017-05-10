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08:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморских рыбаков попытались обмануть

«Рыболовецкий колхоз «Новый мир» в Приморье недосчитался более 10 миллионов рублей из-за недобросовестного клиента, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Предприятие отправило зарубежному контрагенту рыбопродукцию на сумму свыше 182 тыс. долларов США (свыше 10 млн в рублевом эквиваленте). В рамках срока действия контракта иностранная компания за поставленные товары денежные средства не перечислила.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Михаил Грач.

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