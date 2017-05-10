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08:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске упавшие деревья повредили несколько машин

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая, ФедералПресс. Шквалистый ветер в Челябинске повалил несколько деревьев на припаркованные автомобили.

О происшествиях сообщили очевидцы в группе «ЧП | ДТП Челябинск».

Сначала деревья упали на три машины по улице Ленина, затем оказался под ударом Range Rover на Машиностроителей. На улице Барбюса пострадал еще один автомобиль, а после этого стало известно еще об одном падении около Теплотехнического института. Там поваленное дерево свалилось на три автомобиля. Суммы ущерба не называются.

Пользователи соцсетей предполагают, что падения деревьев могли быть спланированной местью за неправильную парковку на газонах. Ранее в Томске объявили штормовое предупреждение. Известно о десяти случаях повреждения автомобилей деревьями, упавшими из-за сильного ветра.

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