В Челябинске упавшие деревья повредили несколько машин

О происшествиях сообщили очевидцы в группе «ЧП | ДТП Челябинск».

Сначала деревья упали на три машины по улице Ленина, затем оказался под ударом Range Rover на Машиностроителей. На улице Барбюса пострадал еще один автомобиль, а после этого стало известно еще об одном падении около Теплотехнического института. Там поваленное дерево свалилось на три автомобиля. Суммы ущерба не называются.