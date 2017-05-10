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08:35 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинский облсуд оценит законность приговора виновнику ДТП со скорой

Приговор обжаловали адвокат Филина, настаивающий на смягчении наказания, и потерпевшие, требующие ужесточить его.

Челябинский областной суд сегодня, 10 мая, проверит законность приговора Александру Филину, по вине которого произошла авария, в результате чего погибли сотрудники скорой медицинской помощи и девятимесячный ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор обжаловали адвокат Филина, настаивающий на смягчении наказания, и потерпевшие, требующие ужесточить его.

Напомним, рано утром 8 октября 2016 года Филин, управляя автомобилем Honda в состоянии алкогольного опьянения, превысил предельно допустимую скорость (более 100 км/ч), врезался в санитарную машину на Свердловском тракте. В результате ДТП водитель и фельдшер службы «Скорой медицинской помощи» погибли на месте, девятимесячный ребенок, которого врачи везли в больницу, скончался в тот же день в реанимации, его мать и второй фельдшер получили травмы различной степени тяжести.

В марте 2017 года Курчатовский райсуд Челябинска признал Филина виновным по части 6 статьи 264 УК и приговорил к 8 с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, были удовлетворены исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда в сумме 4 млн рублей.

Филин также пострадал во время столкновения, судебные заседания проходили в лечебном учреждении ГУФСИН.

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