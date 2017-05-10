Густой черный дым накрыл Южный микрорайон Хабаровска

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Клубы черного дыма растянулись на несколько десятков метров в районе Завода отопительного оборудования на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске. Как выяснилось, густая, удушающая завеса в этом месте образовалась из-за возгорания мусора, сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Огромная черная завеса накрыла сегодня утром территорию близ Завода отопительного оборудования в Южном микрорайоне Хабаровска. Клубы дыма растянулись на несколько десятков метров вдоль проезжей части, при этом существенно затруднив видимость на этом участке дороги. Как выяснилось, весь сыр-бор произошел из-за обычной кучи мусора.

— Вызов на этот адрес к нам поступил сегодня примерно в 11.20 утра по местному времени. Как оказалось, на территории бывшего Завода отопительного оборудования горел мусор. Площадь пожара не большая, однако в общей кучи был пенопласт, поэтому дым получился особенно густым и едким. Наши пожарные расчеты справились с возгоранием буквально за час. Всего на месте работали восемь человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, — сообщила Екатерина Потворова.