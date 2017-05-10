Спортсмен-троеборец отправился под суд за торговлю стероидами

Обвинительное заключение по делу о контрабанде стероидов в отношении Романа Домникова рассмотрит Калининский районный суд Новосибирска.

Почти половину своей жизни 39-летний спортсмен занимался троеборьем. Для достижения лучшего результата прибегал к помощи стероидов, он также консультировал знакомых бодибилдеров. Хорошо изучив этот нелегальный для нашей страны рынок, Домников решил на нем заработать.

Для этого он использовал следующую схему: посылки с сильнодействующими веществами, содержащими тестостерон пропионат, метандиенон (метандростенолон), метилтестостерон заказывал в Таиланде на имена своих знакомых, которых не уведомлял об этом. Движение посылок он отслеживал по сайту «Почта России», после чего под различными предлогами и за вознаграждение просил знакомых забрать «товар», поясняя, что это биодобавка. В своих группах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Домников выкладывал методики тренировок, фотографии препаратов и их описание. Желающим приобрести препараты он высылал номер банковской карты, оформленной на подставное лицо.

Незаконную деятельность пресекли правоохранительные органы. Теперь «предпринимателю» грозит до 8 лет лишения свободы.

— Роман Домников обвиняется в совершении нескольких эпизодов преступлений по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами в крупном размере».

В прокуратуре также отметили, что Домников вину в совершении преступлений признал полностью, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

Отметим, что в Новосибирске регулярно проходят чемпионаты по бодибилдингу. В октябре прошлого года провести мастер классы для спортсменов приезжали мировые звезды бодибилдинга Пако Батиста и Сергей Шелестов.