Тефтелев проверит информацию о попадании салюта в толпу горожан

Заряд от фейерверка попал в толпу челябинцев на Свердловском проспекте, повредив автомобиль Ford и травмировав несколько человек. Информация об этом появилась в социальных сетях. Сейчас её по поручению главы города Евгения Тефтелева проверяют организаторы салюта.

Поручение проверить информацию о ЧП Тефтелев дал утром в среду, 10 мая, на аппаратном совещании. Между тем, по словам очевидцев, заряд фейерверка упал в толпу людей, наблюдавших за действом на Свердловском проспекте.

«У жены ссадины и синяк на ноге. Рядом стояла женщина, у неё попало в живот», — написал в соцсети пользователь Иван Уряшев, записавший происшествие на видео.