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09:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тефтелев проверит информацию о попадании салюта в толпу горожан

Организаторы проведения фейерверка по указанию градоначальника проведут «разбор полётов».

Источник: Аргументы и факты

Заряд от фейерверка попал в толпу челябинцев на Свердловском проспекте, повредив автомобиль Ford и травмировав несколько человек. Информация об этом появилась в социальных сетях. Сейчас её по поручению главы города Евгения Тефтелева проверяют организаторы салюта.

Поручение проверить информацию о ЧП Тефтелев дал утром в среду, 10 мая, на аппаратном совещании. Между тем, по словам очевидцев, заряд фейерверка упал в толпу людей, наблюдавших за действом на Свердловском проспекте.

«У жены ссадины и синяк на ноге. Рядом стояла женщина, у неё попало в живот», — написал в соцсети пользователь Иван Уряшев, записавший происшествие на видео.

Кроме того, зарядом оторвало задний бампер у автомобиля Ford.

Некоторые из очевидцев в комментариях предположили, что дело в не фейерверке, а в петарде, которую могли кинуть в толпу.

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