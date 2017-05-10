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10:48 (мск), источник: Новая Кубань

Уличные гонщики устроили ночное ДТП в Краснодаре

Подробности сообщили очевидцы в социальных сетях.

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Авария произошла 9 мая на пересечении улиц Северная и Энгельса.

По неофициальным данным пострадала пассажирка отечественной легковушки.

В спор на дороге вступили Ваз 2110, BMW X5 и Audi.

Водитель X5 решил наглядно продемонстрировать скоростные возможности своего внедорожника и пошел на обгон по встречке. Находившийся за рулем Десятки решил с ним потягаться. В это время по ул. Энгельса ул. Северную пересекал ещё один автомобиль.

Водитель BMW X5 смог предотвратить столкновение. Десятка догнала Audi. Изменив от удара траекторию движения отечественная легковушка снесла знак и перевернулась. На опубликованных с места событий кадрах видно, что от кузова машины практически ничего не осталось.

По неофициальным данным водитель отделался незначительными повреждениями. С ним в салоне ехала девушка. Из машины её извлекли спасатели, после чего передали подоспевшим медикам.

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