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11:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области потушили 14 лесных пожаров

В лесах Иркутской области продолжают действовать три пожара.

За сутки в лесах Иркутской области было потушено 14 пожаров. Как 10 мая 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, семь возгораний были обнаружены только 9 мая, еще семь — перешли с прошлых суток. Общая площадь потушенных возгораний составила 211,5 га, покрытых лесом, и 337,5 нелесных гектара. Три очага ликвидировано в Куйтунском районе, по два — в Усольском, Братском, Тулунском и Нижнеудинском, по одному — в Зиминском, Жигаловском и Усть-Удинском районах.

В локализованном состоянии утром 10 мая оставалось по одному пожару в Усть-Удинском, Качугском и Братском районах. Там огонь остановлен на общей площади 620 га, покрытых лесом, и 50 нелесных гектаров. Действующими на текущие сутки перешли три очага — два из них в Осинском и Усть-Удинском районах обнаружены накануне, общая площадь этих возгораний составляет 14 га, покрытых лесом, и пять нелесных гектаров. Пожар в 16 км от деревни Грузновка Жигаловского района был зарегистрирован 7 мая, он распространился на площади в 120 га. В его тушении принимают участие 33 человека, в том числе 31 пожарный-десантник, и две единицы техники. Пожар располагается в труднодоступной местности, борьбу с огнем осложняют сухая и ветреная погода.

Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров 9 мая было привлечено 344 человека и 106 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в Жигаловском районе, а Як-18 — в Усть-Удинском районе. Налет этих воздушных судов составил 7 часов 15 минут.

Во вторник, 9 мая, инспекторы государственного пожарного надзора составили 18 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 256 граждан на общую сумму 1 млн 81 тысяча рублей, возбуждено 228 административных расследований. Территориальными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения выявлено 502 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено около 400 административных штрафов на общую сумму более 5 млн рублей.

По сведениям Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайный — V — класс пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах, IV класс — в Нижнеудинском районе, III класс — в Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Аларском, Боханском, Усть-Удинском, Черемховском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском и Осинском районах. При таких классах пожароопасности гражданам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе.

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