Жительница Приморья погибла под колесами автобуса
Она умерла от травм, не совместимых с жизнью.
Она умерла от травм, не совместимых с жизнью.
7 мая в дежурную часть отделения МВД «Лесозаводский» поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 393 километра автодороги Хабаровск — Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Наезд произошел вне зоны действия пешеходного перехода. В результате удара женщина получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия. На момент ДТП стаж вождения водителя автобуса составил 20 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2017 году не привлекался.