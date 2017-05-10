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11:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Дерзкое» похищение шкафа для буккроссинга произошло на улице Ленина в Хабаровске

Неравнодушные жители решили не мириться с происходящим, и установили новую книжную полку.

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Неизвестный библиофил нанес повторный удар по хабаровским книжным полкам. Местные жители, буквально на следующий день, установили новый шкаф для буккроссинга, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Неожиданной и дерзкой атаке подвергся шкаф для буккроссинга, который стоял на автобусной остановке на улице Ленинградской. Неизвестных похитителей не остановил и тот факт, что это уже второе похищение на улице Ленинградской.

Напомним, ранее на автобусной остановке «Горбольница» уже стояла книжная полка, однако неизвестный, используя лошадь, украл его. Ночью 8 мая инцидент повторился, только на этот раз без использования столь экзотического вида транспорта.

Однако спустя буквально сутки неравнодушные местные жители принесли на остановку новые шкафы, которые пускай по качеству и уступают предыдущим, но со своей задачей справляются. Активисты призывают внимательно следить за новой книжной полкой и не допускать подобных происшествий.

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