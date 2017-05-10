«Дерзкое» похищение шкафа для буккроссинга произошло на улице Ленина в Хабаровске

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Неизвестный библиофил нанес повторный удар по хабаровским книжным полкам. Местные жители, буквально на следующий день, установили новый шкаф для буккроссинга, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Неожиданной и дерзкой атаке подвергся шкаф для буккроссинга, который стоял на автобусной остановке на улице Ленинградской. Неизвестных похитителей не остановил и тот факт, что это уже второе похищение на улице Ленинградской.

Напомним, ранее на автобусной остановке «Горбольница» уже стояла книжная полка, однако неизвестный, используя лошадь, украл его. Ночью 8 мая инцидент повторился, только на этот раз без использования столь экзотического вида транспорта.

Однако спустя буквально сутки неравнодушные местные жители принесли на остановку новые шкафы, которые пускай по качеству и уступают предыдущим, но со своей задачей справляются. Активисты призывают внимательно следить за новой книжной полкой и не допускать подобных происшествий.