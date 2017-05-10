Внук забил молотком своего дедушку, ветерана войны, 9 мая в Хабаровске

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Жителя Хабаровска подозревают в убийстве дедушки — труженика тыла. По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 36-летнего мужчины, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, 9 мая 2017 года в квартире, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска, подозреваемый устроил ссору со своим дедушкой, в ходе которой нанес молотком 86-летнему труженику тыла смертельные травмы.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Необходимо отметить, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере в связи с профильным заболеванием.

Расследование уголовного дела продолжается.