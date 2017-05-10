В Екатеринбурге ехавшая на желтый свет светофора маршрутка сбила подростка
Инцидент попал на запись видеорегистратора одного из очевидцев ДТП.
Инцидент попал на запись видеорегистратора одного из очевидцев ДТП.
В Екатеринбурге сегодня утром, 10 мая, маршрутный автобус № 077 на перекрестке улиц Фурманова — Чапаева сбил подростка на роликах. К счастью, молодой человек отделался ушибами, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Видеозапись происшествия была выложена в сообществе «Инцидент — Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте». Запись выложил аволюбитель со своего видеорегистратора. Около семи часов утра молодой человек на роликах ждал зеленого сигнала светофора для перехода улицы Чапаева. Но движение через дорогу начал на желтый сигнал светофора.
В этот момент на скорости Фурманова мчался маршрутный автобус, водитель которого также решил успеть проскочить на желтый сигнал со своей стороны. Подросток в последний момент заметил автобус, но не увернулся и был сбит.
В ГИБДД зарегистрировали ДТП, но пояснили, что в ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, молодой человек отделался несколькими ушибами.
Стоит отметить, что среди подписчиков паблика тут же возник спор, кто виноват в данной аварии. Некоторые встали на сторону молодого человека, считая, что коммерческий транспорт в Екатеринбурге давно запятнал свою репутацию гонками на дорогах города. С другой стороны, нашлись и те, кто называет виновником аварии подростка, который не дождался разрешающего движение зеленого сигнала светофора.