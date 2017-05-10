В Магнитогорске произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Информация о случившемся появилась в группе «На дорогах Магнитки!» в соцсети «ВКонтакте». Как пишут очевидцы, сегодня, 10 мая, около восьми часов утра в районе остановки «Гаражи» «Восьмерка» врезалась в иномарку, в которой находились три человека. От удара «Ланос» слетел с дороги прямо в гараж.

По сообщениям очевидцев, пострадали три человека. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.