Фото: В ДТП под Нижнекамском погибли два человека
(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В ДТП с участием двух легковушек и автобуса погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В ДТП с участием двух легковушек и автобуса погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на автодороге Чистополь — Нижнекамск. В двух километрах от села Сухарево столкнулись «Лада Калина», «Фольксваген» и автобус «Хагер».
В результате аварии погиб 32-летний водитель «Фольксвагена» и его 30-летний пассажир, еще один пассажир иномарки получил различные травмы. Также пострадал 21-летний водитель «Лады». Молодой человек получил переломы ребер, лопатки, челюсти и
Прибывшие на место пожарные ОП «Сухарево» отключили аккумуляторы автомобилей, и извлекли погибших и пострадавших их разбитых автомобилей с помощью специального гидравлического инструмента.