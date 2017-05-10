Фото: В ДТП под Нижнекамском погибли два человека

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на автодороге Чистополь — Нижнекамск. В двух километрах от села Сухарево столкнулись «Лада Калина», «Фольксваген» и автобус «Хагер».

В результате аварии погиб 32-летний водитель «Фольксвагена» и его 30-летний пассажир, еще один пассажир иномарки получил различные травмы. Также пострадал 21-летний водитель «Лады». Молодой человек получил переломы ребер, лопатки, челюсти и черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место пожарные ОП «Сухарево» отключили аккумуляторы автомобилей, и извлекли погибших и пострадавших их разбитых автомобилей с помощью специального гидравлического инструмента.