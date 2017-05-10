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09:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В ДТП под Нижнекамском погибли два человека

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В ДТП с участием двух легковушек и автобуса погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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6
фотографий
6
фотографий

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о ДТП на автодороге Чистополь — Нижнекамск. В двух километрах от села Сухарево столкнулись «Лада Калина», «Фольксваген» и автобус «Хагер».

В результате аварии погиб 32-летний водитель «Фольксвагена» и его 30-летний пассажир, еще один пассажир иномарки получил различные травмы. Также пострадал 21-летний водитель «Лады». Молодой человек получил переломы ребер, лопатки, челюсти и черепно-мозговую травму.

Прибывшие на место пожарные ОП «Сухарево» отключили аккумуляторы автомобилей, и извлекли погибших и пострадавших их разбитых автомобилей с помощью специального гидравлического инструмента.

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