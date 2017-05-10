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09:56 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция ходатайствует об аресте женщины, избившей 91-летнюю ветерана под Каслями

Многодетная разбойница похитила у пенсионерки брошки.

Полицейские, по «горячим следам» задержавшие многодетную женщину за разбойное нападение на престарелую ветерана труда в Знаменке (Каслинский район, Челябинская область), обращаются в суд с ходатайством об аресте злоумышленницы, — 91-летняя пострадавшая остается в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Скандальный инцидент произошел 8 мая накануне празднования Дня Победы в деревне Знаменка. В то время, когда принято чествовать и благодарить пожилое поколение за подвиги и тяготы, перенесенные во время Великой Отечественной Войны, жительница Снежинска напала на 91-летнюю ветерана труда. Налетчица была пьяна.

Известно, что пенсионерка находилась дома и ждала соцработника, когда к ней ворвалась неизвестная, связала и стала наносить удары по голове чайником, требуя денег. Избив бабушку, злоумышленница похитила брошки, которые потерпевшая хранила. С бижутерией разбойница скрылась, однако была задержана сотрудниками полиции. Пенсионерку госпитализировали в Каслинскую ЦРБ с ссадинами и кровоподтеками. Медики до сих пор оценивают степень тяжести вреда, причиненного здоровью долгожительницы.

«Задержанной 33 года. У нее трое детей. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Похищенное изъято. Женщина водворена в изолятор временного содержания» — рассказали в полиции.

Возбуждено дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Сегодня стражи порядка выступят в суде с ходатайством о заключении злоумышленницы под стражу. В ближайшее время материалы дела будут переданы в Следственный комитет.

Ольга Плеханова.

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