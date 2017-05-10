Литовец пытался вывезти из Калининградской области сигареты на семь тысяч евро

На пост Рамонишкю со стороны России прибыл микроавтобус «Фольксваген», управляемый 24-летним гражданином Литвы. Мужчина сказал, что везёт разрешённое количество акцизных товаров.

Однако во время досмотра в тайнике сотрудники таможни нашли 2368 пачек сигарет «NZ Gold Super» без акцизных марок. Стоимость контрабандного груза с обязательными к уплате налогами составляет семь тысяч евро.

Сигареты и автомобиль задержаны, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит денежный штраф с конфискацией табачных изделий и транспортного средства.