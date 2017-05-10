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11:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Литовец пытался вывезти из Калининградской области сигареты на семь тысяч евро

Литовские таможенники задержали мужчину при попытке ввоза из Калининградской области в Литву контрабандных сигарет на семь тысяч евро. Об этом сообщает таможенный департамент соседней республики.

На пост Рамонишкю со стороны России прибыл микроавтобус «Фольксваген», управляемый 24-летним гражданином Литвы. Мужчина сказал, что везёт разрешённое количество акцизных товаров.

Однако во время досмотра в тайнике сотрудники таможни нашли 2368 пачек сигарет «NZ Gold Super» без акцизных марок. Стоимость контрабандного груза с обязательными к уплате налогами составляет семь тысяч евро.

Сигареты и автомобиль задержаны, в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине грозит денежный штраф с конфискацией табачных изделий и транспортного средства.

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