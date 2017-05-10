В Красноярском крае задержана наркобанда из 15 человек

В Красноярском крае полицейские задержали наркобанду из 15 человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Участники преступной группы в течение длительного времени осуществляли на территории края сбыт синтетических наркотиков посредством сети Интернет. Сейчас все организаторы преступного сообщества арестованы, из незаконного оборота всего было изъято более 80 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено в суд. Кстати, максимальное наказание, которое грозит за организацию деятельности преступного сообщества, составляет до 20 лет лишения свободы.