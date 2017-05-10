В Омске убийцу фотографа и его модели приговорили к 18 с половиной годам

Сегодня, 10 мая, Омский областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве 59-летнего порнофотографа и его 37-летней модели. Как сообщает региональная прокуратура, 36-летний Николай Гришанов в наказание отправится в колонию особого режима на 18 с половиной лет.

Николай Гришанов — уроженец Читинской области. В его «послужном списке» уже есть судимости за убийство, разбой и кражу. Свой предпоследний (до недавнего времени) срок он отбывал в Омской области. Освободившись в мае 2015 года, Гришанов не стал возвращаться на малую родину. Определённого места жительства у него в Омске не было: Гришанов то ночевал по знакомым, то обитал в местах временного заработка.

У безработного рецидивиста появились не только знакомые, но и любимая девушка. По оценкам следователей, 29-летняя подружка Гришанова «вела асоциальный образ жизни». В день преступления, 2 ноября 2016 года, Гришанова пригласил «на рюмку чая» 59-летний владелец квартиры по улице Завертяева. Вместе с ними «соображала на троих» 37-летняя приятельница хозяина. Пожилой мужчина похвастался, что делает эротические фотографии. Он продемонстрировал гостям снимки на дисплее фотоаппарата. Гришанов узнал в одной из обнажённых моделей свою возлюбленную и возревновал.

Рецидивист убил и фотографа, и его приятельницу — тоже порномодель. Последняя провинилась тем, что познакомила любимую девушку Гришанова с фотографом. Ревнивец забрал фотоаппараты, видеокамеру, телефоны и другое имущество — на общую сумму 56 тысяч рублей. Затем мужчина открыл газовые конфорки, надеясь, что взрыв уничтожит следы преступления. Но в квартире у фотографа была установлена система против утечки газа. Сестра убитого застала всю картину преступления и обратилась в правоохранительные органы.

Гришанова задержали через два дня. Свою вину он признал полностью. Поскольку рецидивиста судили за убийство двух лиц и разбой, приговор оказался суровым.